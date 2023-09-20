CHP’li belediye 3 ayda otobüs durağını bitiremedi! Vatandaş isyan etti: Bu beceriksizlik

"RESMEN İŞKENCE YAŞIYORUZ"

Yaz boyunca 50 derece sıcağın altında durak olmayan bulvarda otobüs bekleyen Adanalılar halen inşaatı süren durağın ne zaman biteceğini merakla bekliyor. Durak inşaatında sadece bir ya da iki kişinin çalıştığını gören vatandaşlar, "Bir durak nasıl üç ayda bitmez? Gerçekten inanılır gibi değil. Güneşin altında ya da kaldırımlarda oturuyoruz. Hamile olanlar var, çocuğuyla kucağında bekleyen var. Ayakta duramayan hastalar var. Bir durağı yapmak bu kadar zor mu? Bu mu insana verilen değer? Resmen işkence yaşıyoruz" dediler.