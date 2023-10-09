İsrail Gazze’yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!

Gerçekten durum çok kötü her yer çok tehlikeli Gazze'de. Vurulacak yer belli değil. 3 gündür bu anları yaşıyoruz. Şehit sayısı 436'ya çıktı. Aralarında 91 bebek ve çocuk var. 61 kadın var… 2 bin 271 yaralımız var. Geçen gece Refah bölgesinde çok kalabalık bir yeri vurdular. Bir evden 20 şehit çıktı. Evleri çok tehlikeli bölgelerden göç eden Gazzeliler var.

Canlı yayında Gazze'ye bomba yağıyor! Filistinli vatandaş yaşananları anlattı | Video