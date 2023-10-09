Haberler Gündem Haberleri İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!
Giriş Tarihi: 9.10.2023 11:44 Son Güncelleme: 9.10.2023 12:12

İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!

Hamas’ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilan etti. Dünya, bölgedeki gerginliğe kilitlendi. İsrail, gece boyunca Gazze’ye 500’den fazla saldırı düzenledi. Gazze sakinlerinden Ayesh Siam bölgede yaşananları şöyle değerlendirdi: Burada durumlar çok kötü... İnsanlar evinde güvenli bir şekilde otururken öldürülüyor!

İsrail Gazze’yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!

Dünya, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe kilitlendi.

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilan etti. İsrail, gece boyu Gazze'de sivillerin olduğu yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi.

Gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne 500'den fazla saldırı düzenlediği belirtildi. Gazze sakinlerinden Filistinli Ayesh Siam bölgede yaşanan çatışmaları A Haber'e değerlendirdi.

Ayesh Siam, bölgede İsrail'in yaptığı saldırılara yönelik "Burada durumlar çok kötü. Bombardıman devam ediyor çeşitli noktaları evleri bombalıyorlar. İnsanlar evinde güvenli bir şekilde otururken uçaklar geliyor ve füze atıyor.

Gerçekten durum çok kötü her yer çok tehlikeli Gazze'de. Vurulacak yer belli değil. 3 gündür bu anları yaşıyoruz. Şehit sayısı 436'ya çıktı. Aralarında 91 bebek ve çocuk var. 61 kadın var… 2 bin 271 yaralımız var. Geçen gece Refah bölgesinde çok kalabalık bir yeri vurdular. Bir evden 20 şehit çıktı. Evleri çok tehlikeli bölgelerden göç eden Gazzeliler var.

Canlı yayında Gazze'ye bomba yağıyor! Filistinli vatandaş yaşananları anlattı | Video

Okullara sığınanlar var. Geçen gece 500 hedef vuruldu Gazze'de… Tarım arazilerimiz, mescitlerimiz vuruldu. Sesler gelmeye devam ediyor… Mermi tank sesleri geliyor. Çok zor durumdayız. Bombardıman hiç durmadı…" dedi. Canlı yayın sırasında yaşanan bir patlama nedeniyle Ayesh Siam'ın büyük panik yaşadığı gözlendi. Saldırının ardından bir kez daha canlı yayına bağlanan Ayesh Siam, feryat etti: Biz askeri bölge değiliz burada üsler yok her yer sivil. Siviller etkileniyor burada…

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İsrail Gazze'yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!
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