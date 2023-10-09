İsrail Gazze’yi bombalıyor... Gazze sakini Ayesh Siam canlı yayında anlattı: Bombardıman durmuyor!

Dünya, İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginliğe kilitlendi.
Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilan etti. İsrail, gece boyu Gazze'de sivillerin olduğu yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi.
Ayesh Siam, bölgede İsrail'in yaptığı saldırılara yönelik "Burada durumlar çok kötü. Bombardıman devam ediyor çeşitli noktaları evleri bombalıyorlar. İnsanlar evinde güvenli bir şekilde otururken uçaklar geliyor ve füze atıyor.
Gerçekten durum çok kötü her yer çok tehlikeli Gazze'de. Vurulacak yer belli değil. 3 gündür bu anları yaşıyoruz. Şehit sayısı 436'ya çıktı. Aralarında 91 bebek ve çocuk var. 61 kadın var… 2 bin 271 yaralımız var. Geçen gece Refah bölgesinde çok kalabalık bir yeri vurdular. Bir evden 20 şehit çıktı. Evleri çok tehlikeli bölgelerden göç eden Gazzeliler var.
Canlı yayında Gazze'ye bomba yağıyor! Filistinli vatandaş yaşananları anlattı | Video
Okullara sığınanlar var. Geçen gece 500 hedef vuruldu Gazze'de… Tarım arazilerimiz, mescitlerimiz vuruldu. Sesler gelmeye devam ediyor… Mermi tank sesleri geliyor. Çok zor durumdayız. Bombardıman hiç durmadı…" dedi. Canlı yayın sırasında yaşanan bir patlama nedeniyle Ayesh Siam'ın büyük panik yaşadığı gözlendi. Saldırının ardından bir kez daha canlı yayına bağlanan Ayesh Siam, feryat etti: Biz askeri bölge değiliz burada üsler yok her yer sivil. Siviller etkileniyor burada…