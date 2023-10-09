Video Dünya Canlı yayında Gazze'ye bomba yağıyor! Filistinli vatandaş yaşananları anlattı | Video
Canlı yayında Gazze'ye bomba yağıyor! Filistinli vatandaş yaşananları anlattı | Video

Canlı yayında Gazze'ye bomba yağıyor! Filistinli vatandaş yaşananları anlattı | Video

09.10.2023 | 11:12

Gazze'de yaşayan Filistinli Ayesh Siam A Haber ekranlarına bağlanarak bölgede yaşananları anlattı.

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