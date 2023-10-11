Değişimciler ile genel merkez bir kez daha karşı karşıya: O hadsize haddini de bildireceğiz.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik'ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB'ye işe alındığını iddia etmişti.

CHP'li iBB Grup Sözcüsü'nden Cemal Canpolat'a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum.

CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz.

Canpolat'ın konuşmasının ardından salondan ayrılan Ekrem İmamoğlu ise, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" tepkisini göstermişti.

CHP'li iBB Grup Sözcüsü'nden Cemal Canpolat'a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!