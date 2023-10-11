Değişimciler ile genel merkez bir kez daha karşı karşıya: O hadsize haddini de bildireceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'a tepki göstererek, "Onun için gereken yapılacak, o hadsize haddini bildireceğiz" dedi.