Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CHP'li iBB Grup Sözcüsü'nden Cemal Canpolat'a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!
Giriş Tarihi: 10.10.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 19:14

CHP'li iBB Grup Sözcüsü'nden Cemal Canpolat'a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

CHP'deki olaylı İstanbul İl Kongresi'nden değişimciler zaferle ayrılırken, akıllarda ise Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'ın "Oy için CHP delegelerini işe aldınız" çıkışı kaldı. CHP'deki skandalın yankıları sürerken, İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı söz konusu iddiaların gerçekle ilgisinin olmadığını kaydederken, Canpolat'a yönelik "Kongrede şehvete kapıldı" yorumunu yaptı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Teke ise, Ekrem İmamoğlu'na "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır?" sorusunu yöneltti.

BARIŞ SAVAŞ
CHP’li iBB Grup Sözcüsü’nden Cemal Canpolat’a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

Genel Merkez'in adayı olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'e karşı CHP İstanbul İl Başkanı yarışına giren Cemal Canpolat, İmamoğlu'nun İl başkanlığı seçimlerini kazanabilmek için CHP delegelerini işe aldığını ortaya attı. Canpolat'ın açıklamalarının ardından İBB'de işbaşı yaptırılan bazı CHP'li delegelerin ortaya çıkması üzerine konu İBB Meclisi gündemine geldi. Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Canpolat'ın İBB'deki işe alımlarla ilgili açıklamaları üzerine soru önergesi verdi.

CHP’li iBB Grup Sözcüsü’nden Cemal Canpolat’a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekim ayı meclis toplantısı 2. Oturumu Fatih Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Cemal Canpolat'ın İBB'deki işe alımlar ve delegelerle ilgili sözleri tartışıldı.

Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Canpolat'ın İBB'deki işe alımlarla ilgili açıklamaları üzerine soru önergesi verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li iBB Grup Sözcüsü’nden Cemal Canpolat’a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

Teke, Canpolat'ın beyanlarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı kişileri liyakat ile değil siyasi menfaat için 'Oy verme' karşılığında aldığını ifşa ettiğini söyledi. İBB'de işe alımlarla ilgili daha önce 38 soru önergesi verdiklerini ancak bunların cevapsız bırakıldığını dile getiren Teke, önergelerin neden yanıtlanmadığının Canpolat'ın açıklamalarıyla açıklığa kavuştuğunu belirtti.

CHP’li iBB Grup Sözcüsü’nden Cemal Canpolat’a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

'ÇELİK'İN İL BAŞKANI SEÇİLMESİ İÇİN DELEGELERE BAŞKA HANGİ SÖZLER VERİLDİ?'

Teke, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanı İmamoğlu tarafından İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmış yahut kaç delegeye işe alım sözü verilmiştir? Medyaya yansıyan delegelerin haricinde İBB Başkanlığında çalışan başkaca delegelerin olup olmadığı ne zaman açıklanacaktır? İmamoğlu tarafından CHP İl Başkanı olması için desteklenen Özgür Çelik'in seçilmesi amacıyla delegelere iş garantisinden başka hangi sözler verilmiştir?

CHP’li iBB Grup Sözcüsü’nden Cemal Canpolat’a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

İBB'nin hangi makamları CHP'nin iç meseleleri için peşkeş çekilmektedir? İşe alınan delegeler ile de stratejik ve siyasi bir amaç mı güdülmektedir? Hem CHP delegesi olmaları hem de İBB çalışanı olarak maaş almaları siyasi etikle bağdaşmakta mıdır? İmamoğlu, halkın sorunlarına odaklanıp çözüm üretmek yerine vaktinin ve enerjisinin çoğunluğunu neden CHP'nin iç meselelerine harcamaktadır?"

SON DAKİKA