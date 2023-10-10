CHP’li iBB Grup Sözcüsü’nden Cemal Canpolat’a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!

İBB'nin hangi makamları CHP'nin iç meseleleri için peşkeş çekilmektedir? İşe alınan delegeler ile de stratejik ve siyasi bir amaç mı güdülmektedir? Hem CHP delegesi olmaları hem de İBB çalışanı olarak maaş almaları siyasi etikle bağdaşmakta mıdır? İmamoğlu, halkın sorunlarına odaklanıp çözüm üretmek yerine vaktinin ve enerjisinin çoğunluğunu neden CHP'nin iç meselelerine harcamaktadır?"

