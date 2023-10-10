Giriş Tarihi: 10.10.2023 19:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
19:14
CHP'li iBB Grup Sözcüsü'nden Cemal Canpolat'a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!
CHP'deki olaylı İstanbul İl Kongresi'nden değişimciler zaferle ayrılırken, akıllarda ise Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'ın "Oy için CHP delegelerini işe aldınız" çıkışı kaldı. CHP'deki skandalın yankıları sürerken, İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı söz konusu iddiaların gerçekle ilgisinin olmadığını kaydederken, Canpolat'a yönelik "Kongrede şehvete kapıldı" yorumunu yaptı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Teke ise, Ekrem İmamoğlu'na "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır?" sorusunu yöneltti.