CHP'li iBB Grup Sözcüsü'nden Cemal Canpolat'a zehir zemberek sözler: Yalancı, şehvete kapıldı!
CHP'deki olaylı İstanbul İl Kongresi'nden değişimciler zaferle ayrılırken, akıllarda ise Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat'ın "Oy için CHP delegelerini işe aldınız" çıkışı kaldı. CHP'deki skandalın yankıları sürerken, İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı söz konusu iddiaların gerçekle ilgisinin olmadığını kaydederken, Canpolat'a yönelik "Kongrede şehvete kapıldı" yorumunu yaptı.
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