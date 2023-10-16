SON DAKİKA | CNN International’e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Soykırımın açık itirafı: Savaşımız tüm sivillerle

Son dakika haberi... İsrail'in acımasız katliamları durmak bilmezken, ABD başta olmak üzere Batı ise tepki göstermek yerine destek üstüne destek açıklamaları yapıyor. İsrailli bir asker CNN International'e bağlanarak korkunç sözler sarfetti.
CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle
İSRAİLLİ ASKERDEN KORKUNÇ İTİRAF
CNN sunucusunun, "Askerleriniz ve siz Hamas'la uzun sürecek olan bu savaşa nasıl hazırlanıyor anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna İsrailli asker, "Sizi düzeltmeye çalışacağım. Savaş sadece Hamas'la değil bütün sivillerle." diyerek yanıt verdi.
İSRAİL, ŞU ANA KADAR GAZZE ŞERİDİ'NDE 4 BİN 600'DEN FAZLA HEDEFE SALDIRDI
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 bin 600'den fazla hedefe saldırı düzenledi; bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 1 milyon Filistinli yerinden edildi.