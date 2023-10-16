SON DAKİKA | CNN International’e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Soykırımın açık itirafı: Savaşımız tüm sivillerle

Son dakika haberi... İsrail'in acımasız katliamları durmak bilmezken, ABD başta olmak üzere Batı ise tepki göstermek yerine destek üstüne destek açıklamaları yapıyor. İsrailli bir asker CNN International'e bağlanarak korkunç sözler sarfetti.

CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle

İSRAİLLİ ASKERDEN KORKUNÇ İTİRAF

CNN sunucusunun, "Askerleriniz ve siz Hamas'la uzun sürecek olan bu savaşa nasıl hazırlanıyor anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna İsrailli asker, "Sizi düzeltmeye çalışacağım. Savaş sadece Hamas'la değil bütün sivillerle." diyerek yanıt verdi.