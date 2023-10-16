Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Soykırımın açık itirafı: Savaşımız tüm sivillerle
Giriş Tarihi: 16.10.2023 18:22 Son Güncelleme: 16.10.2023 18:24

SON DAKİKA | CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Soykırımın açık itirafı: Savaşımız tüm sivillerle

Son dakika haberi: İsrail, Filistin'e yönelik soykırım politikasının dozajını her geçen gün artırırken CNN International'e bağlanan İsrailli asker korkunç bir itirafta bulundu. Kadın-çocuk ayırt etmeksizin öldüren, göç konvoylarını hedef alan, hastaneleri bombalayan İsrail ordusunun askeri savaşlarının Hamas ile değil bütün siviller ile olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | CNN International’e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Soykırımın açık itirafı: Savaşımız tüm sivillerle

Son dakika haberi... İsrail'in acımasız katliamları durmak bilmezken, ABD başta olmak üzere Batı ise tepki göstermek yerine destek üstüne destek açıklamaları yapıyor. İsrailli bir asker CNN International'e bağlanarak korkunç sözler sarfetti.

CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle

İSRAİLLİ ASKERDEN KORKUNÇ İTİRAF

CNN sunucusunun, "Askerleriniz ve siz Hamas'la uzun sürecek olan bu savaşa nasıl hazırlanıyor anlatır mısınız?" şeklindeki sorusuna İsrailli asker, "Sizi düzeltmeye çalışacağım. Savaş sadece Hamas'la değil bütün sivillerle." diyerek yanıt verdi.

İSRAİL, ŞU ANA KADAR GAZZE ŞERİDİ'NDE 4 BİN 600'DEN FAZLA HEDEFE SALDIRDI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 bin 600'den fazla hedefe saldırı düzenledi; bu saldırılar nedeniyle yaklaşık 1 milyon Filistinli yerinden edildi.

İsrailli yetkililer, özellikle Gazze Şeridi'ni çevreleyen beldelerdeki yaklaşık 78 bin İsrailliyi tahliye etti. Saldırıların başından bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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SON DAKİKA | CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Soykırımın açık itirafı: Savaşımız tüm sivillerle
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