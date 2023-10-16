Video Haber CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle
CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle

CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle

16.10.2023 | 17:37

CNN International'e bağlanan İsrailli asker korkunç bir itirafta bulundu. Kadın-çocuk ayırt etmeksizin öldüren, göç konvoylarını hedef alan, hastaneleri bombalayan İsrail ordusunun askeri savaşlarının Hamas ile değil bütün siviller ile olduğunu söyledi.

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