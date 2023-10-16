CNN International'e bağlanan İsrailli askerden korkunç sözler! Savaşımız tüm sivillerle

CNN International'e bağlanan İsrailli asker korkunç bir itirafta bulundu. Kadın-çocuk ayırt etmeksizin öldüren, göç konvoylarını hedef alan, hastaneleri bombalayan İsrail ordusunun askeri savaşlarının Hamas ile değil bütün siviller ile olduğunu söyledi.