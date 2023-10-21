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Giriş Tarihi: 21.10.2023 19:02 Son Güncelleme: 21.10.2023 19:03

İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı: Ses kayıtlarını analiz ettiler

İsrail, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik alçak saldırısının ardından Batı bloğu ile birlikte vahşeti reddetme yolunu seçti. Manipülasyonlarla katliamlarını meşrulaştırmak isteyen İsrail yönetimi çelişkili açıklama ve sosyal medyada kendisine yakın hesapların paylaşımları ile birçok kez boşa düştü. Son olarak; Channel 4 News tarafından yapılan bir araştırma İsrail'in yalanlarını yeniden gözler önüne serdi.

İsrail’in bir yalanı daha ortaya çıktı: Ses kayıtlarını analiz ettiler

İsrail, Filistin'deki vahşetinde sınır tanımazken algı operasyonları ile de katliamlarını meşrulaştırmak istiyor. Channel 4 televizyonu, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin hazırladığı haberinde, İsrail'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda kullandığı sunumdaki çelişkileri ortaya koydu.

Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yapılan ses analizi, patlamadan hemen önce duyulan sesin, İsrail ordusunun iddia ettiği gibi Gazze'nin güneybatısından atılan roketinin yörüngesiyle uyumsuz olduğunu ortaya çıkardı.

SES KAYITLARI ANALİZ EDİLDİ!

Araştırma grubu, Hamas yetkililerinin hastanede patlamaya neden olan, yanlış ateşlenmiş roket hakkında konuştuklarını iddia eden ve İsrail ordusu tarafından yayınlanan ses kaydını da inceledi.

Ses araştırma grubu, söz konusu kayıttaki sesin iki ayrı kanaldan kaydedildiğini ve daha sonra düzenlendiğini ortaya çıkardı. Grup ses kaydının güvenilir bir kanıt kaynağı olmaktan çıktığını duyurdu.

ABD'Lİ SİLAH UZMANI 'BOMBA' YALANLARINI ORTAYA ÇIKARMIŞTI!

Öte yandan; ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith de Middle East Moniter'e yaptığı analizde; İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına yönelik iddialarını tek tek çürütmüştü.

Griffith, hastanenin bombalanma anına ilişkin bir video ile ilgili, 'Standart bir Amerikan mühimmatı gibi görünmesini sağlayan bazı temel özellikleri var' yorumunu yapmıştı.

İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı görüntülendi

İŞTE 4 İDDİA VE 4 GERÇEK

İDDİA 1: Saldırının sorumlusu İsrail değildi

Dylan Griffith, patlayıcı maddeler konusunda bilgisi olan herkesin bölgede kullanılan en yaygın mühimmatlardan birinin JDAM olacağını bileceğini belirtti. (JDAM, güdümlü veya güdümsüz uçaktan ateşlenen mühimmattır)

Washington Post tarafından da hastaneyi vuran saldırı olarak doğrulanan video ile ilgili Griffth, "Dikey olarak düşürülmüş veya ateşlenmiş konumdan hareket eden bir şeye benzer oldukça tipik bir ses imzası var" dedi.

Griffith, "Videonun ses özelliği bana öyle geliyor ki güdümlü bir mühimmatın göstergesi olabilir çünkü hastaneye giderken kanatların ıslık sesini duyuyorsunuz. Ancak arkasında kuyruk kiti bulunan herhangi bir şey benzer bir ses çıkarabilir. Yani bunu bilmek zor ama tam olarak vurmak istediği yeri vurmuş gibi görünüyordu." ifadelerini kullandı.

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İDDİA 2: Roket Hamas ya da İslami Cihad'dan geldi

Griffith, Hamas'ın 400 KG'a kadar roketlere sahip olduğunu ve onları da nadiren kullandığını söyleyerek, "Hamas'ın ateşleyeceği tipik roket 5 ila 25 kilogram aralığında olacaktır; bu, o videoda bile görebileceğinizden çok daha az." dedi.

İDDİA 3: Hamas'ın roketi havada başarısız oldu ve bu nedenle hastaneye düştü.

Griffith şu ifadeleri kullandı:

Genellikle bir roket arızalanıp yere düştüğünde, yakıtın belirli bir süre içinde yanması nedeniyle patlama süresi biraz uzar. Çünkü yakıt bir süre sonra yanacaktır. Yani kesinlikle başarısız bir Hamas roket saldırısı olacak gibi görünmüyor.

Bana göre bu özelliklerden hiçbirine sahip değil, ancak kesinlikle bu noktada benzerlerini açıkça bu tür bir amaç için kullanılmak üzere binlercesi İsrail'e gönderilen standart bir Amerikan mühimmatına kesinlikle benziyor.

İDDİA 4: İsrail hastaneleri bombalamaz

Griffith şunları söyledi:

Önceki gün, o hastanedeki insanlar İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından hastanenin vurulacağı konusunda uyarılmıştı. Yani bu kesinlikle bir plandı ve açık bir plandı.

Bana öyle geliyor ki, IDF belki de bu hastaneyi vurmayı planlamış ve bu gerçekleşmeden önce insanların buradan tahliye edileceğini ummuştu. Bunu yapmadılar ve yine de vurdular.

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İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı: Ses kayıtlarını analiz ettiler
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