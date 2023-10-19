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Giriş Tarihi: 19.10.2023 01:45 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 01:56

ABD'li silah uzmanı İsrail'in 'bomba' yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!

İsrail, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırıyı tüm kanıtlara rağmen yine de akıldışı gerekçelerle reddetmeyi seçti. İnsanlık suçlarını örtmeye çalışan İsrail'e ise ABD başta olmak üzere batı bloğundan peş peşe destek açıklamaları geldi. ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith ise Middle East Moniter'e yaptığı analizde; İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına yönelik iddialarını tek tek çürüttü. İşte 4 iddia ve 4 gerçek!

ABD’li silah uzmanı İsrail’in ’bomba’ yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!

İsrail, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenlemiş, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin 500'e yakın insanı katletmişti.

ABD’li silah uzmanı İsrail’in ’bomba’ yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!

ABD başta olmak üzere Batı bloğu katliamı kınamak bir yana İsrail'e destek açıklamaları yayınlayarak adeta ikiyüzlülükte çığır açmıştı.

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ABD’li silah uzmanı İsrail’in ’bomba’ yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!

İsrail'in yalanda sınır tanımayan 'bomba iddiaları' ise ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith tarafından tek tek çürütüldü. Griffitt'in özellikle 'Saldırıyı Hamas ya da İslami Cihad yaptı' şeklindeki iddialara verdiği cevaplar dikkat çekti.

Netanyahu Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıyı reddetmişti! ABD'li isim İsrail'in yalanlarını çürüttü

ABD’li silah uzmanı İsrail’in ’bomba’ yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!

Griffith, hastanenin bombalanma anına ilişkin bir video ile ilgili, 'Standart bir Amerikan mühimmatı gibi görünmesini sağlayan bazı temel özellikleri var' şeklinde yoru

İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı görüntülendi

munu yaptı.

ABD’li silah uzmanı İsrail’in ’bomba’ yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!

İŞTE 4 İDDİA VE 4 GERÇEK

İDDİA 1: Saldırının sorumlusu İsrail değildi

Dylan Griffith, patlayıcı maddeler konusunda bilgisi olan herkesin bölgede kullanılan en yaygın mühimmatlardan birinin JDAM olacağını bileceğini belirtti. (jDAM, güdümlü veya güdümsüz uçaktan ateşlenen mühimmattır)

Washington Post tarafından da hastaneyi vuran saldırı olarak doğrulanan video ile ilgili Griffth, "Dikey olarak düşürülmüş veya ateşlenmiş konumdan hareket eden bir şeye benzer oldukça tipik bir ses imzası var" dedi.

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