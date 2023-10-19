Giriş Tarihi: 19.10.2023 01:45
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
01:56
ABD'li silah uzmanı İsrail'in 'bomba' yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!
İsrail, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırıyı tüm kanıtlara rağmen yine de akıldışı gerekçelerle reddetmeyi seçti. İnsanlık suçlarını örtmeye çalışan İsrail'e ise ABD başta olmak üzere batı bloğundan peş peşe destek açıklamaları geldi. ABD ordusunda da görev yapmış silah uzmanı Dylan Griffith ise Middle East Moniter'e yaptığı analizde; İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına yönelik iddialarını tek tek çürüttü. İşte 4 iddia ve 4 gerçek!