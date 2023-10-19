ABD’li silah uzmanı İsrail’in ’bomba’ yalanlarını tek tek çürüttü! İşte 4 iddia 4 gerçek!

İŞTE 4 İDDİA VE 4 GERÇEK

İDDİA 1: Saldırının sorumlusu İsrail değildi

Dylan Griffith, patlayıcı maddeler konusunda bilgisi olan herkesin bölgede kullanılan en yaygın mühimmatlardan birinin JDAM olacağını bileceğini belirtti. (jDAM, güdümlü veya güdümsüz uçaktan ateşlenen mühimmattır)

Washington Post tarafından da hastaneyi vuran saldırı olarak doğrulanan video ile ilgili Griffth, "Dikey olarak düşürülmüş veya ateşlenmiş konumdan hareket eden bir şeye benzer oldukça tipik bir ses imzası var" dedi.