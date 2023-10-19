Netanyahu Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıyı reddetmişti! ABD'li isim İsrail'in yalanlarını çürüttü
İsrail, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı tüm kanıtlara rağmen reddetti. İsrail'e ABD başta olmak üzere Batı'dan peş peşe destek mesajları gelmeye devam ederken ABD'li silah uzmanı Dylan Griffith, İsrail'in yalanlarını tek tek çürüttü.
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