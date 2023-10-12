SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

Son dakika İsrail Hamas: Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ardından resmen savaş başlatan İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor. Gece gündüz demeden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in vurduğu sivil yerleşimler ve mülteci kamplarında 1200'den fazla kişi hayatını kaybederken İsrail ordusunun savaş suçu işlediğine dair tepkiler büyüyor. İsrail'in kara harekatına ilişkin son dakika açıklaması gelirken müttefiki ABD'den İsrail'e yalanlama geldi. Dikkat çeken Mısır detayı İsrail'in Gazze planına ilişkin gerçekleri ortaya serdi.