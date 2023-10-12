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Haberler Galeri SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:49

SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

Son dakika İsrail Hamas: Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ardından resmen savaş başlatan İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor. Gece gündüz demeden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in vurduğu sivil yerleşimler ve mülteci kamplarında 1200'den fazla kişi hayatını kaybederken İsrail ordusunun savaş suçu işlediğine dair tepkiler büyüyor. İsrail'in kara harekatına ilişkin son dakika açıklaması gelirken müttefiki ABD'den İsrail'e yalanlama geldi. Dikkat çeken Mısır detayı İsrail'in Gazze planına ilişkin gerçekleri ortaya serdi.

AJANSLAR
SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

Son dakika İsrail Filistin: İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar vahşet boyutuna ulaşırken İsrail kuvvetleri sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Gece gündüz demeden tüm sivil yerleşimlere yönelik hava harekatı düzenleyen İsrail 1200'den fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.

SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

KARA HAREKATI DA GÜNDEMDE

2.3 milyon kişinin sıkışıp kaldığı Gazze'ye elektrik ve su verilmezken abluka altına alınan bölgede insanlık dramı yaşanıyor. İsrail ise Gazze'ye yönelik "tam taarruza" geçtiklerini açıkladı.

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SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

Kara harekatının başlatılmasının an meselesi olduğu gündeme gelirken ilk günden bu yana Hamas'ın yürüttüğü "Aksa Tufanı" operasyonundan haberleri olmadığını söyleyen İsrail'e, müttefiki ABD'den yalanlama geldi.

SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

MISIR "İSRAİL BİLİYORDU" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Associated Press'e konuşan Mısırlı bir yetkili, "Onları çok yakında olacak büyük bir saldırı konusunda uyardık. Ancak bu tür uyarıları hafife aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

NETANYAHU YALANLADI

İsrail istihbaratının, Hamas'ın operasyonundan haberdar olduğuna ilişkin iddiaların ardından İsrail'in bu uyarıları görmezden gelmesinin ardında başka bir plan olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Mısırlı yetkilinin sözlerinin ardından İsrail Başbakanlığı Mısır uyarılarına yönelik haberleri yalanlamıştı.

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