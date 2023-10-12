SON DAKİKA | İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! Hamas iddialarına ABD’den yanıt geldi: Netanyahu yalan söylüyor!

MISIR "İSRAİL BİLİYORDU" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Associated Press'e konuşan Mısırlı bir yetkili, "Onları çok yakında olacak büyük bir saldırı konusunda uyardık. Ancak bu tür uyarıları hafife aldılar" ifadelerini kullanmıştı.