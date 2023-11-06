Kılıçdaroğlu’na böyle baskı yapmışlar: Çekilemezsin, izin vermiyorum

CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda Özgür Özel'in küçük bir farkla gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden yarıştan çekilmeyerek ikinci tura gittiğine dair detaylar netleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun yaşanan bir tartışmadan dolayı devam kararı aldığı iddia edilirken, günler sonra Kılıçdaroğlu'na baskı yapılan görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen gazeteci İmambakır Üküş, ve parti üyeleri Kılıçdaroğlu'nun kolunu tutarak 'Sakın çekilmeyin, izin vermiyorum' dediği duyuluyor.