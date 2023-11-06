Video Haber Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı’nda adaylıktan çekilmesini engellemek isteyenlerin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı’nda adaylıktan çekilmesini engellemek isteyenlerin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı’nda adaylıktan çekilmesini engellemek isteyenlerin görüntüleri ortaya çıktı | Video

06.11.2023 | 10:33

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Kurultayı’nda ilk tur oylama sonrası adaylıktan çekilmesini engellemek isteyenlerin görüntüleri ortaya çıktı. Gazeteci İmambakır Üküş: “Hayır çekilemezsiniz, izin vermiyorum.”

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