AYM-Yargıtay arasındaki yetki tartışması: Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok

Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda gündemdeki AYM ve Yargıtay arasındaki yetki tartışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok" dedi.

Bakan Tunç açıklamasına şöyle devam etti:

Sorunun çözümü yeni anayasadır. Yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun da anayasa değişikliği ile mümkün olduğunu biliyoruz. Anayasada değişiklik yapmadan sorunu kalıcı çözemeyiz. TBMM'de grubu bulunan tüm partilerimizi artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına inanıyorum. TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var. Bu sorunun çözümünde hakem konumunda olan Başkan Erdoğan'a yakışıksız ifadeler kullanmak kabul edilemez. Hukuk devletinde sorunlar hukuk içerisinde çözülür. Birileri tarafından konu farklı yere çekiliyorsa kasıt vardır. Bu mesele hukuk içerisinde çözülecektir. Hiç kimsenin yargı kurumlarına yıpratmasına izin veremeyiz.

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