FETÖ’cü hain, polisleri böyle tehdit etti: Bunun hesabını vereceksiniz!

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin şifai olarak yaptığı ilk görüşmede Mehmet Kamış'ın, "Darbeden bir iki gün önce Çeşme'ye bir sergiye katılmak amacı ile geldim. Darbe girişimi sonrası da yakalandığım güne kadar Çeşme'de yaşamaya devam ettim. Arandığımdan bilgim yoktu. Bilsem gelip ifade verirdim. FETÖ'yü bir suç örgütü olarak görmüyorum. Geçmişte ve yakalanan kadar yapmış olduğum faaliyetler mesleki ve dost ilişkileriydi. 2-3 aya kadar serbest kalacağım. Tekrar İzmir'e geleceğim" dediği öğrenildi.