FETÖ'cü Mehmet Kamış tutuklandı | Video
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Organize polisi tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 yıl sonra yakalanan FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tutuklandı. İstanbul 26. ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mehmet Kamış'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edilmiş olması, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen uzun yıllardır kaçıyor olması, adli kontrol tedbirinin yeterli olmayacağı nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.
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