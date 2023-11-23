FETÖ’cü hain, polisleri tehdit etti: "Bunun hesabını vereceksiniz" | Video

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Organize polisi tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda 7 yıl sonra yakalanan FETÖ’nün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış’ın ilk ifadesine SABAH ulaştı. Polis ekiplerinin şifai olarak yaptığı ilk görüşmede Mehmet Kamış’ın, “Darbeden bir iki gün önce Çeşme’ye bir sergiye katılmak amacı ile geldim. Darbe girişimi sonrası da yakalandığım güne kadar Çeşme’de yaşamaya devam ettim. Arandığımdan bilgim yoktu. Bilsem gelip ifade verirdim. FETÖ’yü bir suç örgütü olarak görmüyorum. Geçmişte ve yakalanana kadar yapmış olduğum faaliyetler mesleki ve dost ilişkileriydi. 2-3 aya kadar serbest kalacağım. Tekrar İzmir’e geleceğim” dediği öğrenildi. Kamış’ın ayrıca kendisini yakalayan polislere, ‘bunun hesabını vereceksiniz’ diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.