CHP yandaşı hesaptan İYİ Parti’ye açık operasyon: Yerel seçim öncesi aba altından sopa!

Esma Bekar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Dikbayır, "Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 çakalı bulmuş bunların üzerinden, bunları aparat olarak kullanarak benim danışmanıma diyor ki 'Bu nereye giderse bize haber ver, böcek koy, araç takip cihazı koy' çocuk da diyor ki 'Sen bana ekmek verdin Ben bunu sana yapamam ama bunu bilmen lazım'" ifadesini kullanmıştı.

Dikbayır konuşmasında "Bu işin patronu kim? Esma Bekar. Bu olay bir buçuk ay önce oldu. Bir suç varsa gereğini yaparım. Esma Bekar hakkında suç duyurusu yapacağım. Tamamı hakkında bir kişi yalancı şahitlik etsin, bu işe alet olsun hepsiyle alakalı hem ceza davası hem de tazminat davası açacağım." ifadelerine yer vermişti.