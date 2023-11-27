CHP yandaşı hesaptan İYİ Parti’ye açık operasyon: Yerel seçim öncesi aba altından sopa!

Yerel seçimler yaklaşırken kriz ve kaosun eksik olmadığı İYİ Parti'de her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Şimdi de işine son verilen Genel Başkan Basın Danışmanı Murat İde ile Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel jette partililerle alkol alırken görüntüleri servis edildi.
CHP'li hesap İYİ Partili isimlerin 'alkol keyfi' görüntülerini servis etti
ÖNCE YAYDI SONRA SİLDİ!
CHP yandaşlığıyla bilinen 23 derece adlı hesap, önce söz konusu görüntüleri yaydı ardından çark ederek 'özür' metni yayınladı. 23 derece hesabı, "Biraz önce İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ile ilgili yayınlanan video haberde kendisinin elindeki bardağın viski olduğu iddia edilmiş olsa da haber merkezimizde gerekli incelemelerde çay olduğu, bu konuda dikkatsiz davranarak yanlış algılara sebep olduğumuzu belirtir, taraflardan özür dileyerek ilgili haberi geri çektiğimizi ifade ederiz." ifadelerini kullandı.
ÜMİT DİKBAYIR'IN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAFLARI!
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı canlı yayın programında parti yönetimini topa tutmuştu. Kasanın boş olduğu gerekçesiyle milletvekillerinden para toplandığını iddia eden Dikbayır, "Benden sonra 3 tane mali işler başkanı değişti. Bizim şirketimizde bile bu kadar para işi konuşulmuyor" demişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır, parti yönetimi tarafından "taciz" suçlamasıyla da disiplin kuruluna sevk edilmişti. Kendisinin hiçbir banka hesabını inceletmediğinin ortaya çıktığını, parti yönetiminin de bunu örtmek için taciz yalanını ortaya attığını savunan Dikbayır, "Hesap inceleme olayı unutulsun diye taciz yalanını uydurdular. Cambaza bak mevzusu" ifadelerini kullanmıştı.
Dikbayır konuşmasını şu şekilde sürdürmüştü: "Kasada para yok denilerek milletvekillerinden para istendi. Kimisinden 1 milyon lira, kimisinden 500 bin lira, kimisinden 250 bin lira. Nebi Hatipoğlu, 'Partinin parası yok mu, bizden para istiyorlar' dedi. Ben '3 ay önce 130 milyon lira parayla kasayı devrettim, ibra edildim. Bunu artık bana sormayın' dedim."
PARALAR ESMA BEKAR'IN KOCASINA TESLİM EDİLMİŞ
İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı ve Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Dikabayır, "Ben Sedat Aksakallı'ya dedim ki benim belediyelerle işim yok, olamaz, uğraşmam da varsa çıkarın ortaya ben gereğini yapayım. Yine söylüyorum benim, ailemin, sülalemin bir kuruşluk işini, ticari ilişkisini çıkarsınlar belediyelerle ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim. Sonra dedi ki 'Ben de iş adamlarından para topluyorum getiriyorum, bunda bir şey yok' dedi. Nasıl yani ben bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi dedim. 'Ben Esma Hanıma, Esma Hanımın kocasına verdim'" demişti.
Ümit Dikbayır: "Meral Akşener'in oğlu poşetle para dağıttı" | Video
Esma Bekar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Dikbayır, "Benim danışmanıma ajanlık teklif ettiler. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 çakalı bulmuş bunların üzerinden, bunları aparat olarak kullanarak benim danışmanıma diyor ki 'Bu nereye giderse bize haber ver, böcek koy, araç takip cihazı koy' çocuk da diyor ki 'Sen bana ekmek verdin Ben bunu sana yapamam ama bunu bilmen lazım'" ifadesini kullanmıştı.
Dikbayır konuşmasında "Bu işin patronu kim? Esma Bekar. Bu olay bir buçuk ay önce oldu. Bir suç varsa gereğini yaparım. Esma Bekar hakkında suç duyurusu yapacağım. Tamamı hakkında bir kişi yalancı şahitlik etsin, bu işe alet olsun hepsiyle alakalı hem ceza davası hem de tazminat davası açacağım." ifadelerine yer vermişti.
"PARTİNİN SEÇİM KAMPANYASINI FATİH AKŞENER YÖNETTİ"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in seçim sürecinde partinin kampanyasının başında olduğunu söyleyen Dikbayır, "Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Nedenini bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu? Biz bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı." ifadelerini kullanmıştı.