CHP'li hesap İYİ Partili isimlerin 'alkol keyfi' görüntülerini servis etti

Yerel seçimler yaklaşırken kriz ve kaosun eksik olmadığı İYİ Parti'de her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Şimdi de işine son verilen Genel Başkan Basın Danışmanı Murat İde ile Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar'ın özel jette partililerle alkol alırken görüntüleri servis edildi.