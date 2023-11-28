Son dakika haberi: Seçil Erzan’a paralar belgesiz mi verildi? Rezan Epözdemir, olayın seyrini değiştirecek belgeleri gösterdi

Erzan, ifadesinde banka yöneticilerinin bu olaydan haberdar olduğunu söylemişti. Epözdemir bu konuda yaptığı açıklamada, "Elinden telefonunu alıyorsunuz, kartlarını alıyorsunuz, bir tablo hazırlıyorsunuz. Madem konuyla ilgili bir dahliniz yok. O zaman neden sanığı alıp 3 gün hürriyetini tahdit ediyorsunuz. Suç delillerini yok edip gizliyorsunuz. Sizi buna iten motivasyon nedir? Birinin bunu anlatması lazım. İddiaların odağındaki iki isim Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu..