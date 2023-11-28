Son dakika haberi: Seçil Erzan’a paralar belgesiz mi verildi? Rezan Epözdemir, olayın seyrini değiştirecek belgeleri gösterdi

Son dakika haberi: Türkiye futbol dünyasından onlarca ismin karıştığı 'Fon Vurgunu' skandalını konuşuyor. Milyonlarca liralık fon tuzağının soruşturulduğu dava dosyasıyla ilgili hemen hemen her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Olayla ilgili dikkat çeken en önemli detay futbolcuların paraları Seçil Erzan'a teslim ederken belge almadığı iddasıydı.
EL YAZMASI BELGELERE YALANLAMA
Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren 5 müştekinin avukatı Rezan Epözdemir, olayla ilgili ATV Haber'e yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı.
Gerçek belgeleri ATV Haber'e gösteren Epözdemir, "Oyuncular adi yazılı kağıt almış diyorlar. İşte Selçuk İnan'ın belgesi... Bakın imzalar burada. Seçil Erzan ve Selçuk İnan'ın imzaları. Bankanın imzası, kaşesi vs.. Bu mu alınan adi kağıt" dedi.
İşte Seçil Erzan'ın fon listesi | Video
FONDAKİ 11 KİŞİYE TEFECİLİK SORUŞTURMASI
Öte yandan davaya ek olarak sürdürülen tefecilik soruşturmasıyla ilgili eski futbolcular dahil 11 kişinin soruşturmada adı geçiyor. Avukat Rezan Epözdemir, "Seçil Erzan'ın cebir, tehdit aldığına ilişkin iddiaları var. Bahsi geçen isimler var Semih Kaya, Ayhan Akman, Fırat Özdemir gibi. Orada bir iş adamının para dolu çantaya çip taktığı ve o çantanın Semih Kaya'ya gittiği konuşuluyor. 7-8 milyon dolarlardan bahsediliyor. Ayrı bir soruşturmada o süreç de yürüyor" dedi.
Fon vurgununa en çok para kaptırdığı konuşturulan isim ise Arda Turan. Turan, Erzan'a elden 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdiğini söyledi. Epözdemir, "Bu beyanlar duruşmada geçti. Seçil Erzan'ın, bu paraların miktarları ve verildiği yerler ile ilgili verdiği bilgiler tutarlı. En azından bunu söyleyebiliriz" dedi.
Erzan, ifadesinde banka yöneticilerinin bu olaydan haberdar olduğunu söylemişti. Epözdemir bu konuda yaptığı açıklamada, "Elinden telefonunu alıyorsunuz, kartlarını alıyorsunuz, bir tablo hazırlıyorsunuz. Madem konuyla ilgili bir dahliniz yok. O zaman neden sanığı alıp 3 gün hürriyetini tahdit ediyorsunuz. Suç delillerini yok edip gizliyorsunuz. Sizi buna iten motivasyon nedir? Birinin bunu anlatması lazım. İddiaların odağındaki iki isim Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu..
Bu iki ismin ifadesi alındı mı? Alındıysa neden iddianamede yok? Bankanın da Seçil Erzan kadar sorumlu olduğunu ifade eden Epözdemir, "Sözleşmede bankanın sorumlu olduğuna ilişkin hükümler var. Borçlar kanunu ortada. Bankanın özel hukuk anlamında da bu zararları tazmin etme zorunluluğu var. Buna ilişkin davalar açıldı. Hukuki süreç yürüyor.İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya!" sözleriyle isyan etmişti Türkiye'nin konuştuğu vurgunda yeni gelişme! Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: GPS cihazını çantaya kim koydu? Seçil Erzan’dan bomba iddialar! Serum takıp...