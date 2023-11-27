İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya!" sözleriyle isyan etmişti

Son dakika haberi: Türkiye, banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera gibi birçok eski ve faal futbolcuyu dolandırmasını konuşuyor. Yaşanan bu olayla ilgili her an son dakika gelişmeyi gelmeye devam ediyor. İspanyol MARCA Gazetesi de Arda Turan - Seçil Erzan olayıyla ilgili haberi manşetine taşırken, eski yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...