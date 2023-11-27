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Haberler Galeri İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya!" sözleriyle isyan etmişti
Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:02

İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya!" sözleriyle isyan etmişti

Son dakika haberi: Türkiye, banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera gibi birçok eski ve faal futbolcuyu dolandırmasını konuşuyor. Yaşanan bu olayla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İspanyol MARCA Gazetesi de Arda Turan - Seçil Erzan olayıyla ilgili haberi manşetine taşırken, eski yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya! sözleriyle isyan etmişti

Son dakika haberi: Türkiye, banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera gibi birçok eski ve faal futbolcuyu dolandırmasını konuşuyor. Yaşanan bu olayla ilgili her an son dakika gelişmeyi gelmeye devam ediyor. İspanyol MARCA Gazetesi de Arda Turan - Seçil Erzan olayıyla ilgili haberi manşetine taşırken, eski yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya! sözleriyle isyan etmişti

Türkiye'nin konuştuğu ve aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu ünlü futbolcuların banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasına ilişkin olayla ilgili çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor.

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İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya! sözleriyle isyan etmişti

Seçil Erzan'ın fonuna 13 milyon 900 bin dolar ile en büyük parayı kaptıran Arda Turan, İspanya basınında da manşetlere taşındı.

İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya! sözleriyle isyan etmişti

Bilindiği üzere; Arda Turan, fona yatırdığı paranın 7 milyon 500 bin dolarını geri alamamıştı. Arda Turan'ın Seçil Erzan ile olan WhatsApp mesajlaşmaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya! sözleriyle isyan etmişti

Mesajlarda parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söyleyen Arda, "Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım.

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