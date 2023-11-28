Türkiye’nin konuştuğu vurgunda yeni gelişme! Semih Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı: GPS cihazını çantaya kim koydu?

Son dakika haberleri: Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Fernando Muslera'nın da aralarında olduğu ünlü futbolcuların banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın içinde GPS cihazı bulunan çantayı verdiği iddia edilen eski futbolcu Semih Kaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Seçil Erzan'a toplam 6 kez para verdiğini belirten Semih Kaya, Seçil Erzan'ın 200 bin dolarlık fon getirisini mavi çanta içinde kendisine verdiğini ifade etti. Ertesi gün havalimanında çantasından ses gelmesi üzerine GPS cihazı bulduğunu belirten Semih Kaya, cihazı Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Atilla Baltaş'ın koyduğunu söyledi.