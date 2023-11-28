Türkiye’nin konuştuğu vurgunda yeni gelişme! Semih Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı: GPS cihazını çantaya kim koydu?

Eski futbolcu Semih Kaya'nın adı, yüksek kar getirili fon vaadiyle banka şube müdürü Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu ve spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurlu davanın iddianamesinde yer almıyor. Ancak iddianamede, Seçil Erzan'ın ifadelerinde ismi geçen Semih Kaya'nın olaya ilişkin soruşturma aşamasında "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA TOPLAM 6 KEZ PARA VERMİŞ



Semih Kaya 25 Mayıs 2023'te avukatı eşliğinde savcılığa verdiği ifadesinde, Seçil Erzan'ı Galatasaray'da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığını ve 2011-2017 yılları arasında birçok kez bankacılık işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra yurtdışına gittiğini, dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığı için Erzan ile iletişiminin devam ettiğini ifade eden Kaya, Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı. Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdiğini söyledi.