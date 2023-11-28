Video Haber İşte Seçil Erzan'ın fon listesi | Video
İşte Seçil Erzan'ın fon listesi | Video

İşte Seçil Erzan'ın fon listesi | Video

28.11.2023 | 09:45

Futbol dünyasından onlarca ismin karıştığı, milyonlarca dolarlık fon tuzağında yeni gelişmeler var. Ekiplerimiz bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren 5 müştekinin avukatı Rezan Epözdemir'le görüştü. Epözdemir'e ilk sorduğumuz sorulardan biri; sosyal medyada dolaşan, futbolcuların elden verdikleri paraya karşı aldıkları belgelerdi. İlk bakışta sahte oldukları düşünülen belgeler, gerçekten de sahte çıktı..

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