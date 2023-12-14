Son dakika: Akşener’e bir şok daha! İyi Parti’de yaprak dökümü sürüyor: Ece Güner de istifa etti

Son dakika haberleri: 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasıyla sonuçlanırken, İyi Parti'de de istifaların ardı arkası kesilmiyor.
BİR İSTİFA HABERİ DAHA GELDİ!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
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