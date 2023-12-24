CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı

DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ

Özgür Özel, genel başkan seçildiği CHP'deki 38. Olağan Kurultay'da Demirtaş ve Kavala'ya selam göndermiş ve şunları söylemişti.

"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."