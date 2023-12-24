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Giriş Tarihi: 24.12.2023 20:28 Son Güncelleme: 24.12.2023 20:53

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Manisa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir grup vatandaş tepki gösterdi. Cenaze törenine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından “Özgür dışarı” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: Özgür dışarı sloganları atıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİT ASKER İÇİN CENAZE TÖRENİ

Çatışmada şehit olan 6 askerden Ağrı nüfusuna kayıtlı ve Manisa'da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere önce babaevine, daha sonra cenaze namazının kılınacağı Saruhan Bey Camii'ne getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de hazır bulunduğu cenaze törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba İkram Budak ayakta durmakta zorlanırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü.

GARNİZON ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Akşam namazının ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Budak'ın naaşı, Mehmetçiklerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Garnizon Şehitliği'ne defnedilen Enis Budak'ın bekar ve 8 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Öte yandan cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel camiye girerken büyük bir protesto ile karşılaştı. Cami bahçesindeki vatandaşlar, Özel'i yuhaladı. Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde alana güçlükle girebildi. Namaz öncesi Özel'e yönelik "Özgür dışarı" sloganları atıldı. Özgür Özel, kılınan cenaze namazının ardından camiden çıkarken bu kez arbede yaşandı.

Şehit Budak'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki | VİDEO HABER

ÖZGÜR ÖZEL CENAZEDEN AYRILDI

Yaşanan arbedede Özgür Özel arada kalırken, genel başkanın etrafına adeta etten duvar örüldü. Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrılırken, bazı vatandaşların aracın önünü kesmeye çalıştığı görüldü.

TERÖRÜ KINAYAN BİLDİRİYE İMZA ATMAMIŞTI

TBMM'de saldırılarla ilgili ortak bildiri yayımlanmıştı. Bildiriyi AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekilleri imzalamıştı. DEM Parti ve CHP bildiriye imza atmamıştı.

DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ

Özgür Özel, genel başkan seçildiği CHP'deki 38. Olağan Kurultay'da Demirtaş ve Kavala'ya selam göndermiş ve şunları söylemişti.

"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."

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CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
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