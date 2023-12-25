CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı | Video
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Manisa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir grup vatandaş tepki gösterdi. Cenaze törenine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından “Özgür dışarı” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atıldı.
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