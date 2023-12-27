Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı ifade için savcılığa geldi

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Can Ataklı, Çağlayan Adliyesi'ne geldi | Video

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yayınlanan Can Ataklı'ya ait video içeriğinde, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında sarf edilen olumsuz ve saldırı niteliğinde söz ve beyanlarda bulunulduğunun gerekçesiyle Can Ataklı hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

SAVCILIĞA İFADEYE GELDİ

Can Ataklı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ataklı'nın ifade işlemleri devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı’ya 15 Temmuz derneğinden suç duyurusu

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"