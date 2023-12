Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı’ya 15 Temmuz derneğinden suç duyurusu

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yayınlanan Can Ataklı'ya ait video içeriğinde, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında sarf edilen olumsuz ve saldırı niteliğinde söz ve beyanlarda bulunulduğunun gerekçesiyle Can Ataklı hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.



15 TEMMUZ DERNEĞİNDEN SUÇ DUYURUSU



Bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen 15 Temmuz Derneği, Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından basın açıklamasın gerçekleştiren 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan gerçekleştirdi. Şehit babası, Can Ataklı'nın hakaret içerikli sözlerine karşılık olarak duygularını belirtmek istediğini, kendilerinin ülkenin bayrak sevdalıları, vatan sevdalıları, şehitlerin babaları olduklarını söyledi. Ercan, "o şehitler Can Ataklı ve onun gibi düşünenlerin güzel ülkemizde huzurlu, rahat yaşaması için kendilerini feda eden fedailerin babalarıyız biz" dedi.



"EVLATLARIMIZIN ÜZERİ KARA TOPRAKLA YENİ ÖRTÜNMÜŞKEN ŞEHİT BABASINA HAKARET ETTİ"



Sözlerine devam eden Ercan, "Türkiye şehitleri için ağlarken, terör sevicilerin sözleriyle bir kez daha yaralandık. Kendisini gazeteci olarak tanımlaya Can Ataklı, daha evlatlarımızın üzeri kara toprakla yeni örtünmüşken şehit babasına hakaret etti. Şehit Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan babası Mehmet Aslan, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkını helal etmediğini söylemişti" dedi.



"BİZ BU VATANIN TAPUSUNA EVLATLARININ KANLARIYLA ADINI YAZDIRMIŞ ŞEHİT AİLELERİYİZ"



Bu sözler üzerine Ataklı'nın şehit babasının yanında durması gerekirken hedef almasına tepki gösteren, oğlu Yılmaz Ercan'ın 15 Temmuz gecesi köprüde motoruyla yaralıları taşırken FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına hedef olduğunu söyleyerek "Biz kimiz biliyor musun Can Ataklı ? Biz bu vatanın tapusuna evlatlarının kanlarıyla adını yazdırmış şehit aileleriyiz. Biz bu ülkenin sıvasız evlerinde yaşasak bile vatanını sevmekten hiç vazgeçmeyen has evlatlarıyız. Biz bu ülkenin asıl sahipleriyiz. Peki sen kimsin Can Ataklı ? Sana bu sufleyi asıl veren kim? diyerek kendisini lanetliyoruz" dedi. Açıklama, şehit olan 12 kahramanın önce isimlerini söyleyip ardından "Burada" denilerek yoklama alınmasının arından tamamlandı.