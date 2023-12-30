Son dakika haberi: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlularından Viyan Kod adlı Remziye Altığ'ı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Viyan Kod adlı Remziye Altığ, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttü. Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize eden terörist, örgütün eylemsel planlamalarında yer aldı.

2016'da örgütün kırsal kadrosuna katılım yapan terörist, Suriye alanındaki faaliyetlerinde yer aldı. Daha sonra PKK/YPG'nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başladı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip teröristin adresini belirleyip takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Remziye Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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