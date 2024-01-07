AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu SABAH TV’ye konuştu: Eser belediyeciliği başlıyor!

Bugün, Türkiye heyecanla AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, bu özel günde SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. İstanbul'un CHP zihniyeti nedeniyle son 5 yılını boşa geçirdiğini dile getiren Akbaşoğlu, AK Parti belediyeciliği ile 31 Mart'ta İstanbul'un sıçrama yapacağını ifade etti.

Akbaşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

CUMHURBAŞKANLIĞINDA OLDUĞU GİBİ YERELDE DE MİLLETİMİZ "AK PARTİ" DİYECEK

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta milletimiz bir karar verdi. AK Parti ile cumhur ittifakı ile yola devam dedi. Genel seçimlerde olduğu gibi bunun yerel seçimlere yansımasını da hep beraber göreceğiz. 31 Mart için bugün bir kısım adaylarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Bir kısmını ise 15 Ocak pazartesi günü genel merkezimizde hep beraber açıklamış olacağız.

Emin Akbaşoğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video

İSTANBUL VE ANKARA'DA 5 YIL BOŞA GEÇMİŞ BİR ZAMAN VAR

Biz her daim hazır ve kararlıyız. Bu yüzden yeniden İstanbul, yeniden Ankara, yeniden AK Parti belediyeciliği diyoruz. Tabi bunun miladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart 1994'te milletimizin iradesiyle belediye başkanı seçilmesi neticesinde, hizmet ve eser belediyeciliğini net bir şekilde ortaya koymasıdır. Oradaki başarılar da başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığını getirmiştir. Şimdi İstanbul'la ilgili, Ankara'yla ilgili maalesef 5 yıl boşa geçmiş bir zaman var.

CHP ZİHNİYETİNDEN BİR HAYIR GELMİYOR

Eser ve hizmet siyaseti yerine, sosyal medya belediyeciliği, algı siyaseti ile geçiştirilmeye çalışıldı. Temel atmama törenini ortaya koydular. Gelecek nesillere bir eser bırakabilecek bir CHP belediyeciliği yok. CHP zihniyetinden bir hayır gelmediği, hizmet gelmediği ortaya çıkıyor. Büyük bir sıçrayışla, 5 yıllık parantez arasını da izale edecek bir süreci de 31 Mart 2024 seçimleriyle milletimiz yakalamış olacak. Bu manada İstanbullunun da, İzmirlinin de, Hataylının da sabırsızlıkla beklediğini biliyorum.

ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Hatay'da kentsel dönüşümü engelleyen bir CHP zihniyetinin neye sebebiyet verdiğini bir düşünün. İstanbul belediye başkanı Ekrem Bey'in her yıl 20 bin konutu arz edeceğini ve şu anda 100 bin konutu İstanbulluya sosyal konut bağlamında sunması gerekirken, yüzde 2'sini dahi sunamayan bir belediye başkanı. Bu anlayıştan milletimizin kurtulması gerekiyor. Onun için çoğu gitti azı kaldı diyoruz.

"SADECE İSTANBUL'A ODAKLANAN..."

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sabah TV'ye yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz. Elbette isimler var ama biz istiyoruz ki bugün Cumhurbaşkanımızın ağzından bu ismi duyalım. Sadece İstanbul'a odaklanan İstanbul'un dertleriyle dertlenen bir belediye başkanımıza ihtiyacımız var. Sorunların çözümü için gece gündüz çalışan bir belediye başkanına ihtiyacımız var. İnşallah Fetret Dönemi bitecek ve 1 Nisan sabahı güçlü bir hizmetle karşı karşıya kalmış olacağız" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, SABAH TV'ye konuştu | Video