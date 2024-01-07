İsmail Ok, SABAH TV'ye konuştu | Video
Bugün, Türkiye heyecanla AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekliyor. AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, bu özel günde SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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