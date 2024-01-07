Video Haber AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video
AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video

07.01.2024 | 14:23

Bugün, Türkiye heyecanla AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanmasını bekliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Doç Dr. Hulki Cevizoğlu, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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