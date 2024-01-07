Mansur Yavaş Ankaralının ekmeği ile oynadı! 5 yılda ekmeğe yüzde 766 zam yaptı

2024 yılı için belirlenen yeni asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş Halk Ekmek'e zam yaptı. Fırınlarda 7 lira olan ekmek 1 TL zam ile 8 liraya yükselirken Mansur Yavaş ABB iştiraki olan Halk ekmeğe 1.5 TL zam yaptı. Ekmeğin kalitesini de bozan Yavaş vatandaş sağlığını hiçe sayarak ROPE (Sünme hastalığı) denilen bakterili ekmekleri halk ekmek büfelerinde satışa çıkarmıştı. Yavaş göreve geldiği 2019 yılında ekmek 75 kuruştan vatandaşa satılırken yapılan son zamla birlikte halk ekmeğin fiyatı 6.5 TL'ye ulaştı.
5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı.
YAVAŞ 5 YILDA EKMEĞE YÜZDE 766 ZAM YAPTI
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için birçok belediye kendi bünyesinde ekmek üretimi yaparken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası artan maliyetleri bahane ederek ekmeğe yine zam yaptı. Ekmek üretimi yapan belediyeler içerisinde ABB geçtiğimiz yıl en pahalı 3'üncü ekmeği üretirken yapılan son zamla birlikte rekorunu tazeledi. Vatandaşın yediği ekmeğe bile göz diken Yavaş, halk ekmek fabrikasında ortaya çıkan ve vatandaşın sağlığını ciddi derecede etkileyen ROPE bakterisini de göz ardı etti. Yavaş 2019 yılında göreve geldiğinde ekmek 0.75 kuruştan satılırken yapılan yüzde 30'luk son zamla birlikte ekmek 6.5 TL oldu. Fırıncıların yaptığı zam oranı ise yüzde 14 olarak hesaplandı. Yavaş 5 yılda ekmeğe yüzde 766 zam yaparak ne kadar vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimsediğini göstermiş oldu.
CHP'li BELEDİYELERİN FAHİŞ FİYATA SATTIĞI EKMEKLER AK PARTİLİ BELEDİYELERDE 5 TL
CHP'li Bilecik ve Antalya Belediyelerinde halk ekmek 6 TL'den satılırken, aynı unu, aynı suyu ve aynı mayayı kullanan AK Partili Kayseri belediyesinde üretilen ekmekler vatandaşa 3.75 TL'ye satılıyor. Yüz yılın deprem felaketinden etkilenen Şanlıurfa'da ise aynı ekmek 3.5 TL'ye vatandaşa ulaştırılırken depremin ana üssü olan ve büyük yıkımlara maruz kalan Kahramanraş'ta ise bu rakamın 5 TL olduğu görüldü. Malatya Belediyesi ise ekmeği 4 TL'den satarken, AK Partili Erzurum Belediyesi'nde ise 4 TL'den satılıyor.