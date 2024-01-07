Mansur Yavaş Ankaralının ekmeği ile oynadı! 5 yılda ekmeğe yüzde 766 zam yaptı

YAVAŞ 5 YILDA EKMEĞE YÜZDE 766 ZAM YAPTI

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşa ucuz ekmek ulaştırmak için birçok belediye kendi bünyesinde ekmek üretimi yaparken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası artan maliyetleri bahane ederek ekmeğe yine zam yaptı. Ekmek üretimi yapan belediyeler içerisinde ABB geçtiğimiz yıl en pahalı 3'üncü ekmeği üretirken yapılan son zamla birlikte rekorunu tazeledi. Vatandaşın yediği ekmeğe bile göz diken Yavaş, halk ekmek fabrikasında ortaya çıkan ve vatandaşın sağlığını ciddi derecede etkileyen ROPE bakterisini de göz ardı etti. Yavaş 2019 yılında göreve geldiğinde ekmek 0.75 kuruştan satılırken yapılan yüzde 30'luk son zamla birlikte ekmek 6.5 TL oldu. Fırıncıların yaptığı zam oranı ise yüzde 14 olarak hesaplandı. Yavaş 5 yılda ekmeğe yüzde 766 zam yaparak ne kadar vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı benimsediğini göstermiş oldu.