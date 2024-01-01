Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

VATANDAŞLAR YAVAŞ'IN 5 YILINI DEĞERLENDİRDİ

2019 yerel seçimleri öncesi Ankara'ya ve Ankaralılara ulaşımdan çevreye, tarımdan yeşil alana kadar birçok vaatte bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca Ankara'ya vizyon katacak tek bir projeye imza atmadı. Mazgalları bile temizlemekten aciz kalan ABB yönetimi yüzünden, etkili olan yağışlar sebebi ile vatandaşlar zor günler geçirmişti.