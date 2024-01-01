Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:57
Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim
2019 yerel seçimleri öncesinde Ankaralılara yüzün üzerinde vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresinin sonuna yaklaşıyor. Yerel seçimlere 4 ay kala Mansur Yavaş'ın performansını değerlendiren Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya hizmet etmek dışında her türlü işle uğraştığını belirterek çok sert tepki gösterdi. Ulaşımdan, çevreye, yeşil alandan, kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi dahi çakmadığını, kendi döneminden önce yapılanları bile koruyamadığını söyledi.