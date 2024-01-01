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Haberler Galeri Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:57

Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

2019 yerel seçimleri öncesinde Ankaralılara yüzün üzerinde vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresinin sonuna yaklaşıyor. Yerel seçimlere 4 ay kala Mansur Yavaş'ın performansını değerlendiren Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya hizmet etmek dışında her türlü işle uğraştığını belirterek çok sert tepki gösterdi. Ulaşımdan, çevreye, yeşil alandan, kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi dahi çakmadığını, kendi döneminden önce yapılanları bile koruyamadığını söyledi.

TOLGA ÖZLÜ
Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

5 yıldır Ankaralıların anasından emdiği sütü burnundan getiren ABB Başkanı Mansur Yavaş görev süresinin sonuna doğru yaklaşırken, Ankaralılar Yavaş'ın hizmet süresini değerlendirdi.

Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

VATANDAŞLAR YAVAŞ'IN 5 YILINI DEĞERLENDİRDİ

2019 yerel seçimleri öncesi Ankara'ya ve Ankaralılara ulaşımdan çevreye, tarımdan yeşil alana kadar birçok vaatte bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca Ankara'ya vizyon katacak tek bir projeye imza atmadı. Mazgalları bile temizlemekten aciz kalan ABB yönetimi yüzünden, etkili olan yağışlar sebebi ile vatandaşlar zor günler geçirmişti.

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Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

Vatandaşların en yoğun kullandığı metro istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenler, aksayan otobüs seferlerinden dolayı duraklarda oluşan yoğunluklar, bakımsızlıktan oluşan alt yapı sorunları, sosyal medya üzerinden yaptığı yalan ve algı siyaseti vatandaşı canından bezdirdi.

Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

Görev süresinin sonuna gelen Yavaş, bir anda görevini hatırlayarak vatandaşın gözünü boyamak için ufak tefek işler yapmaya çalışan Yavaş'ın görev süresini değerlendiren vatandaşlar Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankaralılardan Yavaş’a tepki yağdı: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

"KOYUNLARIM OLSA YAVAŞ'I ÇOBAN TUTMAM"

"Anca kendilerine çalıştılar" diyen Fahri Karadeniz, "1964 yılından beri Ankara'da yaşıyorum. Böyle rezalet görmedim. Mansur Yavaş öğrenciye bedava ulaşım, çiftçiye ucuz su dedi hiçbir şey yapmadı.

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