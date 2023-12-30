Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!

"ARTIK BANA KİM HİZMET EDERSE ONA OY VERİRİM"

Köy sakini Kazım Demircioğlu, "Bu yol buraya ve diğer illere açılan bir kapı. Mansur Yavaş bizi oy vermedik diye cezalandırmaya çalışıyor ama tüm Türkiye'yi cezalandırıyor. Derdimizi anlatmaya gittiğimiz zaman kendi adamlarından bize sıra gelmiyor. Bizi muhatap alacak bir Allah'ın kulu yok. Ben geçtiğimiz seçimlerde Mansur Yavaş'a oy verdim. Sırf Ankaralı diye kendisi bizim hemşerimiz diye oyumuzu aldı. Ama en çok hemşerilerini mağdur etti. Önümüzde bir yerel seçim daha var. Mansur Yavaş sanmasın ki ben artık kendisine oy veririm. Artık hemşericilik bitti. Artık bana kim hizmet ederse ona oy veririm" diye konuştu.