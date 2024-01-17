Can Ataklı bu kez de Türkiye’nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak

"BU BİZİM BECERİMİZLE YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL"

Tarihi misyonun gerçekleşmesine çok kısa bir süre kala CHP yandaşı Can Ataklı, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu hedef aldı. "Mutlu bir gündeyiz, kıvançlıyız, uçuyoruz falan" diyerek Gezeravcı'nın yolculuğuyla aklınca alay eden Ataklı, "Bu bizim becerimizle yapılan bir şey değil. Uzaya insan gönderiyoruz falan değil" diye konuştu.

Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu

"TURİST OLARAK GİDİYOR"

"Bunu çok abarttılar" diyen Ataklı, Gezeravcı için" Aslında astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor bunu çok abarttılar." ifadelerini kullandı. Ataklı, 13 farklı bilimsel deney yapacak Gezeravcı'nın bilimsel bir şey yapamayacağını da öne sürdü.