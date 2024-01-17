Haberler Gündem Haberleri Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
Giriş Tarihi: 17.1.2024 20:45 Son Güncelleme: 17.1.2024 20:55

Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde asırlık hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Bu hayallerden biri olan Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için geri sayım sürerken CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, tarihi misyonu hedef alan sözler sarf etti. Uzay yolculuğunun abartıldığını söyleyen Ataklı, Türk astronot Alper Gezeravcı için ise "Astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor" ifadesini kullandı.

Can Ataklı bu kez de Türkiye’nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 19 Ocak saat 00.49'da (TSİ) ilk kez bir Türk astronot uzaya fırlatılacak.

13 FARKLI BİLİMSEL DENEY

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

"BU BİZİM BECERİMİZLE YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL"

Tarihi misyonun gerçekleşmesine çok kısa bir süre kala CHP yandaşı Can Ataklı, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu hedef aldı. "Mutlu bir gündeyiz, kıvançlıyız, uçuyoruz falan" diyerek Gezeravcı'nın yolculuğuyla aklınca alay eden Ataklı, "Bu bizim becerimizle yapılan bir şey değil. Uzaya insan gönderiyoruz falan değil" diye konuştu.

Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu

"TURİST OLARAK GİDİYOR"

"Bunu çok abarttılar" diyen Ataklı, Gezeravcı için" Aslında astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor bunu çok abarttılar." ifadelerini kullandı. Ataklı, 13 farklı bilimsel deney yapacak Gezeravcı'nın bilimsel bir şey yapamayacağını da öne sürdü.

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Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
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