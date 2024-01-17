Video Haber Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu

Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu

17.01.2024 | 20:38

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu olacak tarihi misyonu hedef alan sözler sarf etti. Uzay yolculuğunın abartıldığını söyleyen Ataklı, Türk astronot Alper Gezeravcı için ise "Astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor" ifadesini kullandı.

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