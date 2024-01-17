Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu olacak tarihi misyonu hedef alan sözler sarf etti. Uzay yolculuğunın abartıldığını söyleyen Ataklı, Türk astronot Alper Gezeravcı için ise "Astronot diyemeyiz. Bir anlamda turist olarak gidiyor" ifadesini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu 17.01.2024 | 20:38
13:59
Bakan Kacır: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor 17.01.2024 | 18:39
02:22
Okan Müderrisoğlu | Türkiye uzay gururu için 01.11'e kilitlendi 17.01.2024 | 17:03
04:15
Hilal Kaplan | İstanbul'un kayıp beş yılı 17.01.2024 | 17:00
04:18
Melih Altınok | İran Takiye Cumhuriyeti 17.01.2024 | 16:58
03:43
Salih Tuna | Bunun sırrı nedir? 17.01.2024 | 16:56
08:57
01:24
00:29
02:46
İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video 17.01.2024 | 12:10
02:41
01:47
01:09
10 ilde "Kıskaç-4" operasyonu! 32 şüpheli yakalandı | Video 17.01.2024 | 09:06
02:53
02:16
01:46
Aksaray’da etkili olan sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü 16.01.2024 | 23:33
02:00
İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar 16.01.2024 | 23:33
00:42
Aksaray’da taşlı yumruklu "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında: 3 yaralı 16.01.2024 | 23:33
00:58
01:00
Sultanbeyli’de horoz dövüşçülerine polisten suçüstü baskın 16.01.2024 | 23:33