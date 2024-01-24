Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:14 Son Güncelleme: 24.1.2024 11:25

Son dakika: İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

Son dakika haberi: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu. Akşener, "Ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum" dedi. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İyi Parti’nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu

Son dakika haberi: Türkiye yerel seçime gidiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilçede de adayları belli oldu.

İyi Parti ise yerel seçimde CHP ile bir ittifak yapmayacağını açıklamıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

Meral Akşener, İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'yu şu sözlerle açıkladı: Buğra Kavuncu 'Ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum" dedi. Ben de kabul ettim.

Genel Seçimden önce abla kardeş pozları veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında sert rüzgarlar esmişti. Ekrem İmamoğlu'nun partisine yönelik yürüttüğü operasyonla ilgili konuşan Akşener, "Partimize uzanan eller var. O elleri parça parça edeceğim" demişti.

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Son dakika: İyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu oldu
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