Tunç Soyer, 7 yıldır hizmet veren tesisi yeniden açıp “Türkiye’de bir ilk” dedi

4 Eylül 2017'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından yazılı ve görsel basın yayın organlarına geçilen bültende alan içinde mevcut olan ve teknik donanımıyla bir hastane kapasitesine sahip "Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının her türlü tedavi, ameliyat ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Tesiste ayrıca, sokakta hayatını devam ettiremeyecek kadar yaşlı, engelli ve hasta hayvanlar ile agresif ve yasaklı ırklarında misafir edildiği bir ünitenin hizmet verdiğinin de altı çizildi.