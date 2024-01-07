SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi... Buca’daki doğa katliamına Çevre Şehircilik el koydu

BURSALI TEPKİ GÖSTERDİ

Buca'daki doğa katliamına AK Parti cephesinden de tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, konuya ilişkin SABAH'a yaptığı açıklamada: "Biz bu filmi daha önce de izledik. Nasıl ki o zaman mesele ağaç değildiyse, şimdi de değil. İzmir'in değerlerinden biri olan Bornova Anadolu Lisesi'ni yalanlarına alet ettiler, buradan İzmir'de kaybettikleri itibarlarını yeniden kazanma derdine düştüler. Ama projeye kendilerinin onay verdiği ortaya çıktı. Şimdi ise meselenin ağaç olmadığı da Sabah Gazetesi'nin haberi ile gün yüzüne çıktı. Madem çevreye bu kasar önem veriyorsunuz Buca Evka1 Aydoğdu mahallesinde Barış Manço Ağaçlandırma Alanı'na Büyükşehir Belediyesinin çöplerini neden yığıyorsunuz? Sizin çevre hassasiyetiniz bu mudur?" diye konuştu.

HİÇBİR İZAHI YOK

"Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarına ait birimler kendi sorumluluk alanlarındaki yeşil alanlardan topladıkları çöpleri depolama izinleri olmamasına rağmen kamyonlarla buraya yığmasının hiç bir izahı yoktur." diyen Bursalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Üstelik atıklar sadece park bahçe atıkları ile sınırlı da değil. Araba lastiği, koltuk gibi malzemeler de buraya kamyonlarla getirilip dökülmüş. Ardından da üstleri yine belediyeye bağlı iş makinaları ile toprakla örtülmüş. Resmen bir doğa katliamına imza atılmış. Bu katliam CHP'nin genel başkanından belediye başkanına kadar sözde çevre hassasiyetini en güzel şekilde ortaya koydu." ifadelerine yer verdi.