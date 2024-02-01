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Giriş Tarihi: 1.2.2024 14:45 Son Güncelleme: 1.2.2024 15:03

Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) adlı iki teröristin olayın ardından kullandıkları Polonya plakalı aracı terk ettikten sonra Beylikdüzü’nde minibüse binerek kaçtıkları ve minibüsün uzaklaştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video



Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve operasyonla gözaltına alınan Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli iki teröristin olayın ardından kullandıkları Polonya plakalı aracı terk ettikten sonra Beylikdüzü'nde minibüse binerek kaçtıkları ve minibüsün uzaklaştığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı
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