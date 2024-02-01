Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.



Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video





Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve operasyonla gözaltına alınan Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) isimli iki teröristin olayın ardından kullandıkları Polonya plakalı aracı terk ettikten sonra Beylikdüzü'nde minibüse binerek kaçtıkları ve minibüsün uzaklaştığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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