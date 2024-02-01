Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video
İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ üyesi Tacikistan uyruklu A.K. (24) ve Rusya uyruklu D.T. (37) adlı iki teröristin olayın ardından kullandıkları Polonya plakalı aracı terk ettikten sonra Beylikdüzü’nde minibüse binerek kaçtıkları ve minibüsün uzaklaştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
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