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Giriş Tarihi: 6.2.2024 16:06 Son Güncelleme: 6.2.2024 16:08

Adliye sarayında terör saldırısı önlendi! Etkisiz hale getirilen teröristlerin çantasında düzenek bulundu

Terör örgütü DHKP-C tarafından İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde gerçekleştirilen saldırıda etkisiz hale getirilen iki teröristin kendilerine kimlik soran polislere biber gazı sıkarak kaçmaya başladıkları ve ardından ateş açtıkları ortaya çıktı. Teröristlerin çantasında bir düzenek, plastik kelepçeler ve 48 mermi bulundu. Düzenek incelemeye alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Adliye sarayında terör saldırısı önlendi! Etkisiz hale getirilen teröristlerin çantasında düzenek bulundu

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yaşanan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları açıklanan iki saldırganın metrobüsten indikten sonra devriye atan ve kendilerine kimlik soran polislere biber gazı sıktıkları, ardından koşmaya başlayıp o esnafa ateş açtıkları ifade edildi.

İddialara göre etkisiz hale getirilen saldırganların çantasında bir düzenek, örgütsel dokümanlar, plastik kelepçeler ve 48 mermi bulundu. Düzenek incelemeye alındı.

Pınar Birkoç'un 2017 ve 2020 yıllarında "Terör Örgütü Üyeliği" gerekçesiyle tutuklandığı, Emrah Yayla'nın ise 2007 ve 2021 yıllarında tutuklandığı öğrenildi. Bugün, Pınar Birkoç'un kardeşinin "Terör Örgütü Üyeliği" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasının olduğu bilgisine de ulaşıldı.

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Adliye sarayında terör saldırısı önlendi! Etkisiz hale getirilen teröristlerin çantasında düzenek bulundu
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