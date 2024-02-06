Adliye sarayında terör saldırısı önlendi! Etkisiz hale getirilen teröristlerin çantasında düzenek bulundu

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde yaşanan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları açıklanan iki saldırganın metrobüsten indikten sonra devriye atan ve kendilerine kimlik soran polislere biber gazı sıktıkları, ardından koşmaya başlayıp o esnafa ateş açtıkları ifade edildi.