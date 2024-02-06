Son dakika! Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 ölü

Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 2 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.