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Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:50 Son Güncelleme: 6.2.2024 12:17

Son dakika! Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 ölü

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
DHA
Son dakika! Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 ölü

Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 2 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

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Son dakika! Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: 2 ölü
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