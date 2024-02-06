Video Yaşam Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video

06.02.2024 | 11:56

Çağlayan Adliyesi önünde iki taraf arasında yaşanan kavgada silahlar konuştu. Adliyeye gelen iki grup arasında yaşanan olay sonucunda 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 00:36
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 06.02.2024 | 11:56
Çağlayan Adliyesi’nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:11
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.02.2024 | 11:37
’U’ dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 01:30
'U' dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 06.02.2024 | 11:38
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 00:48
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 06.02.2024 | 11:33
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 01:25
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 10:59
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık | Video 05:10
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: "Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık" | Video 06.02.2024 | 10:51
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: Çok acı gördük şimdi, evlat acısı | Video 04:13
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: "Çok acı gördük şimdi, evlat acısı" | Video 06.02.2024 | 10:34
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 01:35
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 06.02.2024 | 09:50
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 07:58
Depremzedeler gözyaşları içinde o anları anlattı | Video 06.02.2024 | 09:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 04:27
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 06.02.2024 | 10:28
HAYATA İYİ BAKIYORUZ 10:38
"HAYATA İYİ BAKIYORUZ" 06.02.2024 | 09:55
Mersin’de 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:35
Mersin'de 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 06.02.2024 | 10:16
Deprem anının KGYS kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:50
Deprem anının KGYS kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.02.2024 | 09:56
Asrın felaketi Muğla’da AFAD Müdürlüğü tarafından anıldı | Video 04:45
Asrın felaketi Muğla’da AFAD Müdürlüğü tarafından anıldı | Video 06.02.2024 | 09:33
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video 03:56
Enkazdan 12 saat sonra kurtarıldı, boyu uzadı | Video 06.02.2024 | 09:24
Fatih’te otelde yangın paniği: Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı | Video 07:46
Fatih'te otelde yangın paniği: Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı | Video 06.02.2024 | 08:42
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video 01:39
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi | Video 06.02.2024 | 08:50
Iğdır’da arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular | Video 01:08
Iğdır'da arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular | Video 06.02.2024 | 08:40
Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video 01:21
Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video 06.02.2024 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA