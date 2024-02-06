Çağlayan Adliyesi saldırganlarıyla ilgili flaş gelişme | Video

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi. Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili edinilen son dakika bilgisine göre DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un İstanbul 14. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bugün hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.