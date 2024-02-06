Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: İşte DHKP/C’li teröristlerin öldürüldüğü an!

İstanbul Çağlayan'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Okmeydanı'nda bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasında bir anda silah sesleri duyulmaya başlandı. Polis noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polisimiz yaralandı. Biri kadın diğeri erkek olan iki saldırganın ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: TERÖRİSTLER DHKP/C'Lİ...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adliye önündeki saldırıyla ilgili son gelişmeleri açıkladı. Etkisiz hale getirilen iki teröristin DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan silahlı saldırı anı kameralara böyle yansıdı...