İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... "Benden öldürmemi istedi"

'10 MİLYON İSTEDİM'

Hüseyin Ergen'in silahla yaralanma olayını aynı gün internetten öğrendiğini, olayın ardından Y.K.'nin oteline giderek yüz yüze görüştüklerini ve internette buldukları videoyu seyrettirdiğini anlatan A.Ç., "Söz verdiğimiz gibi olayı tamamladık. Hüseyin Ergen'in ayaklarına sıkılması sebebiyle 20 milyon değil de 10 milyon istedim. Y.K. bana hiçbir şey söylemedi. Ancak önden 450 bin lira verilmesi konusunda anlaştık. Ertesi gün Y.K.'nin Antalya'daki evine giderek yüz yüze görüşme yaptık. Kendisi, anlaştığımız 450 bin lirayı sarı torba içerisine koyarak bana verdi. Bu miktarın az olduğunu, konuştuğumuz miktarın verilmesini istedim. Kendisi de bana 'Şimdi o kadar param yok' diyerek, veremeyeceğini söyledi. Ben de firari olan Selahattin Oğuz'a vermek için parayı aldım. Y.K.'nin şoförüyle evden ayrıldım. Selahattin Oğuz'a 350 bin lirasını verdim" dedi.

'MİKTARIN 3 MİLYON LİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Şüpheli A.Ç., jandarmaya verdiği ifadede, yaptıkları görüşmede Selahattin Oğuz'a, "Y.K.'den geri kalan parayı alamazsak yakalandığında bu olayın azmettiricisinin Y.K. ve eşi A.K. olduğunu, Y.K.'nin 10 milyon lira karşılığında bu olayı gerçekleştirmek için kendisini yönlendirdiğine dair ifade vereceksin' diye talimatlandırdım" diye konuştu.

Y.K.'nin evinin bahçesinde uzun bir pazarlık yaptıklarını, kendisine en son vereceği miktarın 3 milyon lira olduğunu söylediğini aktaran A.Ç., "Ben de hak ettiğimiz paranın 10 milyon lira olduğunu söyledim. Ancak daha sonra 5 milyon liraya düştüm. Y.K.'nin bu miktarı da vermeyeceğini söylemesi üzerine oradan ayrıldım. Y.K.'nin 5 milyon lirayı vermemesi üzerine karakola gelerek samimi ikrarda bulunmaya karar verdim" dedi.